السلطات البريطانية تسجل 324 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، تسجيل 324 حالة وفاة جديدة جراء الغصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في تراجع للمؤشر مقارنة مع إحصائية أمس الخميس، حيث تم رصد 377 حالة.
ولفت سوناك، في مؤتمر صحفي، إلى ارتفاع حصيلة المتوفين جراء فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال اليوم الماضي إلى مستوى 38161 حالة وفاة.
كما أفاد سوناك بأن حصيلة الوفيات، مع أخذ حالات "كوفيد 19" المشتبه فيها بعين الاعتبار، تجاوزت 48000.
وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالميًا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا، والرابعة من حيث حصيلة الإصابات.
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