السلطات البريطانية تسجل 324 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلن ​وزير المالية​ البريطاني، ​ريشي سوناك​، تسجيل 324 حالة وفاة جديدة جراء الغصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، في تراجع للمؤشر مقارنة مع إحصائية أمس الخميس، حيث تم رصد 377 حالة.

ولفت سوناك، في مؤتمر صحفي، إلى ارتفاع حصيلة المتوفين جراء فيروس كورونا المستجد في ​المملكة المتحدة​ خلال اليوم الماضي إلى مستوى 38161 حالة وفاة.

كما أفاد سوناك بأن حصيلة الوفيات، مع أخذ حالات "كوفيد 19" المشتبه فيها بعين الاعتبار، تجاوزت 48000.

وتعتبر ​بريطانيا​ الدولة الثانية عالميًا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا، والرابعة من حيث حصيلة الإصابات.