تسجيل 8 وفيات و137 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

أعلنت السلطات الصحية في ​الجزائر​ اليوم الجمعة، عن تسجيل 8 وفيات و137 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، مقابل 7 وفيات و140 إصابة سجلت أمس الخميس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 638، والإصابات إلى 9134.

وأكد المتحدث باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار، تماثل 145 حالة للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 5422، حيث تشير الأرقام المسجلة اليوم إلى استمرار انخفاض عدد الإصابات الجديدة لثالث يوم، فيما يشهد عدد الوفيات استقرارا منذ أيام.