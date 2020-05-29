أعلنت السلطات الصحية في الجزائر اليوم الجمعة، عن تسجيل 8 وفيات و137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل 7 وفيات و140 إصابة سجلت أمس الخميس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 638، والإصابات إلى 9134.
وأكد المتحدث باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار، تماثل 145 حالة للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 5422، حيث تشير الأرقام المسجلة اليوم إلى استمرار انخفاض عدد الإصابات الجديدة لثالث يوم، فيما يشهد عدد الوفيات استقرارا منذ أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 8 وفيات و137 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.