أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن أنه قتل فلسطينيا بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس في مستوطنة حلميش في الضفة الغربية المحتلة.
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "العملية المزعومة استهدفت قبل قليل مجموعة من الجنود قرب المستوطنة الواقعة غربي رام الله، وردت القوات بإطلاق النار وقتلت المعتدي".
وتتحدث تقارير إعلامية إسرائيلية أنه في حالة خطرة، فيما أكدت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد المواطن.
وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية النبي صالح شمال رام الله.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بدعوى تنفيذه عملية دهس قرب رام الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.