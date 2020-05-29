الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بدعوى تنفيذه عملية دهس قرب رام الله

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ اليوم عن أنه قتل فلسطينيا بدعوى محاولته تنفيذ ​عملية دهس​ في مستوطنة حلميش في ​الضفة الغربية​ المحتلة.

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "العملية المزعومة استهدفت قبل قليل مجموعة من الجنود قرب المستوطنة الواقعة غربي ​رام الله​، وردت القوات ب​إطلاق النار​ وقتلت المعتدي".

وتتحدث تقارير إعلامية إسرائيلية أنه في حالة خطرة، فيما أكدت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد المواطن.

وفي وقت لاحق أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​ عن استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية النبي صالح شمال رام الله.