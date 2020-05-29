معدل الوفاة في فرنسا بين 1 و18 أيار أقل من العامين السابقين رغم "كورونا"

كشف "المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات"، أنّ "معدّلات الوفاة بين الأوّل والثامن عشر من أيار الحالي، تقلّ بنسبة ستة في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما تقلّ بنسبة واحد في المئة عن المعدّل المسجّل للفترة نفسها من عام 2018، على الرغم من وباء فيروس "كورونا".
ولفت في بيان، إلى أنّ "خلال ذروة الوباء بين الأول من آذار و30 نيسان، كانت معدّلات الوفاة في فرنسا أعلى بنسبة 26 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق، وأعلى بنسبة 16 في المئة عن الفترة المماثلة من عام 2018"، مشيرًا إلى أنّ "منذ الأوّل من أيار، لم نعد نزيد عن معدل الوفاة مقارنةً بالعامين السابقين".
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