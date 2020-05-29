السلطات الإيطالية تسجل87 حالة وفاة بسبب كورونا و516 إصابة جديدة

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية اليوم الجمعة، تسجيل 87 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، توازيًا مع تسجيل 516 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، مقابل 70 وفاة و593 إصابة سجلت أمس الخميس.
ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد إلى 33 ألفًا و229 حالة، وهو ثالث أعلى معدل بعد الولايات المتحدة وبريطانيا. كما ارتفع العدد الكلي للإصابات إلى 232 ألفا و248، وهو سادس أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة، وروسيا، وإسبانيا، وبريطانيا، والبرازيل.
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