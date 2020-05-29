حاكم نيويورك: الولاية في طريقها لرفع الإغلاق في 8 حزيران

أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو أن "الولاية في طريقها لرفع الإغلاق في 8 حزيران المقبل"، مبينا أن "5 مناطق بالولاية مستعدة حاليا للدخول إلى المرحلة الثانية من تخفيف القيود العامة، بينما المدينة ستبدأ إجراءات المرحلة الأولى في الأسبوع الثاني من حزيران".
وكشف كومو، في مؤتمر صحفي عن "تسجيل 67 وفاة جديدة بفيروس كورونا في أراضي الولاية، مقابل 74 حالة في إحصائية أمس"، مبينا أن "46 حالة موجودة في المستشفيات و21 في دور المسنين"، مشيرا الى "تراجع عدد المرضى الجدد في المستشفيات، حيث استقبل في اليوم الماضي 152 مصابا مقابل 163 في اليوم السابق".
وتشهد نيويورك تراجعا مستمرا لمؤشر الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت في الولاية حسب الإحصائية المنشورة يوم 26 أيار 73 حالة، وفي 27 أيار 74، كما تم رصد نفس العدد في 28 أيار، وذلك بعد أن تجاوزت الحصيلة اليومية في آذار الماضي نقطة 700 حالة عدة مرات. وحتى صباح اليوم سجلت في نيويورك 366733 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 23722 وفاة.
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