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تدافع بين القوى الأمنية والمتظاهرين أمام وزارة الداخلية

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وقع تدافع بين ​القوى الأمنية​ و​المتظاهرين​ أمام ​وزارة الداخلية​ في ​الحمرا​، وقد إفترش بعض المتظاهرين الأرض، فيما تحاول القوى الأمينة إبعادهم لأكبر مسافة ممكنة عن محيط الوزارة.

وكان المتظاهرون قد وصلوا إلى أمام الوزارة بعدما تعرضوا لاعتداء على مقربة من ​عين التينة​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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