وقع تدافع بين القوى الأمنية والمتظاهرين أمام وزارة الداخلية في الحمرا، وقد إفترش بعض المتظاهرين الأرض، فيما تحاول القوى الأمينة إبعادهم لأكبر مسافة ممكنة عن محيط الوزارة.
وكان المتظاهرون قد وصلوا إلى أمام الوزارة بعدما تعرضوا لاعتداء على مقربة من عين التينة.
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