تدافع بين القوى الأمنية والمتظاهرين أمام وزارة الداخلية

وقع تدافع بين ​القوى الأمنية​ و​المتظاهرين​ أمام ​وزارة الداخلية​ في ​الحمرا​، وقد إفترش بعض المتظاهرين الأرض، فيما تحاول القوى الأمينة إبعادهم لأكبر مسافة ممكنة عن محيط الوزارة.

وكان المتظاهرون قد وصلوا إلى أمام الوزارة بعدما تعرضوا لاعتداء على مقربة من ​عين التينة​.

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