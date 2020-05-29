الحكومة اليونانية تستعد لاستقبال السواح من 29 دولة من بينها لبنان

أعلنت حكومة اليونان، عن قائمة البلدان التي ستستقبل منها السياح اعتبارًا من 15 حزيران عن طريق رحلات جوية إلى أثينا وتيسالونيكي، والتي تتضمن 29 دولة تم تحديدها بعد دراسة الملف الوبائي لبلدان منشأ السائحين، وبعد أخذ تصريحات الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، بالإضافة إلى الاقتراح ذي الصلة للجنة الأمراض المعدية.
ولفتت الحكومة، في بيان، إلى أن "القواعد الحالية لا تزال تنطبق على جميع البلدان الأخرى، وسيتم الإعلان عن القائمة، التي سيتم توسيعها اعتبارًا من 1 تموز، في الوقت المناسب، وعلى أي حال، فإن الرصد والتقييم الوبائيين سيستمران".
وفي هذا الإطار تتيح القائمة للسواح من ألبانيا، أستراليا، النمسا، مقدونيا الشمالية، بلغاريا، ألمانيا، الدنمارك، سويسرا، إستونيا، اليابان، إسرائيل، الصين، كرواتيا، قبرص، لاتفيا، لبنان، ليتوانيا، مالطا، الجبل الأسود، رومانيا، نيوزيلندا، لا صربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والجمهورية التشيكية وفنلندا، بزيارة اليونان.
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