قيادة الجيش: نؤكد اتخاذنا التدابير الكفيلة بحماية حق التظاهر السلمي

أصدرت ​قيادة الجيش​ بيانا في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أشارت فيه إلى أن "قيادة الجيش تجدد التأكيد على الحق في حرية التظاهر والتعبير السلمي والجيش يتخذ التدابير والاجراءات الكفيلة بحماية هذا الحق وحماية ​المتظاهرين​ ومنع اي تعرّض للمقرات الرسمية والحكومية والمؤسسات العامة والخاصة".

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