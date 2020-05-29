نعمه: سنوقف دعم الدولار اذا لم تخفض أسعار المواد الأساسية وفق الآلية التي وضعناها

أعلن وزير الإقتصاد والتجارة ​راوول نعمه​، في تصريح بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء في ​قصر بعبدا​ أنه "لإذا لم تخفض أسعار المواد الأساسية للسوبرماركت وفق الآلية التي وضعناها سنوقف دعم ​الدولار​".

من جهة أخرى، أوضح نعمه أنه "كان هناك تعارض بآلية ​التعيينات​ أدى الى تأجيل البت بمسألة تعيين مدير عام ​وزارة الإقتصاد​"، مشددا على أنه "غير صحيح ما أشيع عن عدم كفاءة المرشحين".