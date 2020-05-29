أعلن وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه، في تصريح بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا أنه "لإذا لم تخفض أسعار المواد الأساسية للسوبرماركت وفق الآلية التي وضعناها سنوقف دعم الدولار".
من جهة أخرى، أوضح نعمه أنه "كان هناك تعارض بآلية التعيينات أدى الى تأجيل البت بمسألة تعيين مدير عام وزارة الإقتصاد"، مشددا على أنه "غير صحيح ما أشيع عن عدم كفاءة المرشحين".
كانت هذه تفاصيل خبر نعمه: سنوقف دعم الدولار اذا لم تخفض أسعار المواد الأساسية وفق الآلية التي وضعناها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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