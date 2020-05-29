حسن: مسار كورونا على الطريق الصحيح وأنا راض على كل النتائج

اعتبر وزير الصحة العامة حمد حسن، في تصريح بعد إنتهاء جلسة الحكومة المنعقدة في قصر بعبدا، أن "مسار كورونا على الطريق الصحيح والناس أصبحت أكثر إدراكا"، مؤكدا أنه "راض على كل النتائج".
وحول توقيت فتح المطار، أوضح حسن أن "هذا الموضوع وغيره متعلق بثبات الارقام اسبوعين، أما بخصوص فتح دور الحضانة والمراكز التجارية فستفتح في المرحلة الرابعة"، مشددا على أن "ترتيبات خاصة سترافق المطار وستستمر الإجراءات الوقائية لمنع جلب حالات تتعدى قدرة النظام الصحي على إستيعابها"، جازما أن "العزل سيستمر 14 يوما لمنع جلب حالات جديدة".
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