الصين: أي محاولة للتدخل في شؤوننا الداخلية مصيرها الفشل

الامم المتحدة: حذر السفير الصيني لدى الأمم المتحدة جانغ جون خلال جلسة افتراضية غير رسمية لمجلس الأمن الدولي الجمعة من أن أي "محاولة لاستخدام هونغ كونغ من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للصين مصيرها الفشل".
وحض الدبلوماسي خلال هذه الجلسة المنعقدة بطلب من واشنطن ولندن بشأن القانون حول الأمن القومي المثير للجدل الذي تريد بكين تطبيقه في هونغ كونغ "الولايات المتحدة وبريطانيا على وقف توجيه اتهامات لا أساس لها ضد الصين" كما جاء في بيان للبعثة الدبلوماسية الصينية.
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