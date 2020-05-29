شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين مهنئا الإعلاميين بعيدهم: علينا مسئولية تقديم نموذج توعوى يحترم المشاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، الاعلاميين بمناسبة عيدهم السادس والثامنون متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتقدم في تلك المناسبة ، مضيفا أن تلك المناسبة هي ذكرى هذا اليوم الذي انطلقت فيه عبارة هنا القاهرة ، لأول مرة عبر أثير الإذاعة عام 1934 إيذانا بميلاد الإذاعة المصرية ومنذ انطلاقها، وهى تقدم إعلاماً وطنياً لعب دوراً كبيراً في تشكيل وعي ووجدان المصريين وتنوير العقول.

وأضاف حسين زين في بيان له ، أن الاعلام المصري لا يزال يخوض معركة الوعي بمهنية ومصداقية لإعلام الرأي العام بكافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية والتصدي للشائعات والأكاذيب التي تستهدف النيل من جهود الدولة المصرية في كافة المجالات حيث يقع على عاتق أبناء الاعلام المصري بمختلف تنوعاته توعية المجتمع بالأهداف الخبيثة لمروجي الشائعات من إعلام الجماعة الإرهابية وغيرها .

وأكد زين أن الهيئة الوطنية للإعلام بتكاتف أبنائها قادرة على مواصلة هذا الدور وأن يستمر عطاؤهم في تقديم المساندة الإعلامية لكافة مؤسسات الدولة المصرية في مسيرة التنمية والبناء والاستقرار، وفي حربها ضد الإرهاب الأسود، مشيرا الى أنه يقع على عاتق أبناء الهيئة الوطنية للإعلام مسئولية كبيرة في تقديم نموذج إعلامي تنموي توعوي يحترم عقل المشاهد ويزيد الوعى ويُنير العقول ويُعلي من قيم مجتمعنا، إعلاما يتمتع بالشفافية والمصداقية وحرية الرأي والتعبير المسئولة وهو ما يتطلب منا جميعا مواصلة العمل الجاد وبذل كل الجهد من أبناء الهيئة الوطنية للإعلام بما يحقق الاستمرارية في تحقيق تلك الأهداف وتحقيق النجاح بنا ولنا جميعا وأيضاً ما تم من تطوير في المحتوي والشكل بمختلف قنوات وإذاعات الوطنية للإعلام بيد أبنائها ويتواصل ذلك لتحقيق المنافسة ومواكبة مستجدات العصر.