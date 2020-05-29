شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة علاء المليجى مقدم البرامج الإخبارية بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى، اليوم الجمعة، علاء المليجى مقدم البرامج الإخبارية بأخبار الإذاعة بقطاع الأخبار، وذلك بعد صراع مع المرض، ونعى مجلس نقابة الإعلاميين الراحل، مضيفا: "فقدنا زميلا عزيزا مخلصا في العمل الإعلامي اللهم اغفر له وارحمه واجعل أيام مرضه شفيعة له".

وكان مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة قد ثمن الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني تجاه الوطن في ظل الأزمة التي تواجهه للحماية من فيروس كورونا المستجد .

وأكد طارق سعدة نقيب الإعلاميين أن الحكومة وضعت عددا من الضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس، وراهنت على وعى المواطن من خلال اتباعه لتلك الإجراءات، لكن الأمر أيضا لا يقتصر على وعى المواطن بل يمتد إلى مؤسسات المجتمع المدنى .

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و أضاف محجوب سعدة سكرتير عام نقابة الإعلاميين أن هناك دورا فعالا فى مواجهة هذا الوباء تقوم به الوسائل الإعلامية كافة المسموعة والمرئية لحظة بلحظة من خلال التثقيف والتوعية للحد من خطر هذا الفيروس.

وأشار خالد فتوح عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق إلى أن النقابة ستوفر الماسكات وأدوات التعقيم بأسعار مخفضة للسادة الأعضاء بمقر النقابة عقب إجازة عيد الفطر مباشرة ، مضيفا أن النقابة ستستمر في التعقيم الدوري لمقرها حرصا منها على سلامة الجميع.

وفي النهاية شدد نقيب الإعلاميين على الأعضاء والمتقدمين لطلب العضوية وتصاريح مزاولة المهنة وكل المترددين على مقر النقابة أن يلتزموا بارتداء الماسكات الواقية حال تواجدهم بمقر النقابة انطلاقا من حرص مجلس النقابة على سلامة الجميع، والتزاما بتفيذ تعليمات الدولة الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيرس كورونا المستجد حتى نتجاوز جميعا تلك المحنة العالمية بسلام.