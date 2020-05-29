تعافي نائب رئيس جامعة الفيوم من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحى:
أكد الدكتور ياسر مجدى حتاتة عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالفيوم، تعافي الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب من فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19" وخروجه من مستشفى الباطنة التابعة للجامعة والمخصصة لعزل المصابين بالفيروس من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.
كان نائب رئيس الجامعة قد جرى حجزه بالمستشفى الجامعي، بعد أن أكدت التحاليل و الأشعة أصابته بالفيروس قبل عشرة أيام.
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