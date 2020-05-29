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إيطاليا تسجل 87 وفاة و516 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت السلطات الصحية الإيطالية اليوم الجمعة، تسجيل 87 وفاة و516 إصابة جديدة بفيروس المستجد، مقابل 70 وفاة و593 إصابة سجلت أمس الخميس.

 

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء التفشي إلى 33 ألفا و229 حالة، وهو ثالث

أعلى معدل بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

 

كما ارتفع العدد الكلي للإصابات إلى 232 ألفا و248، وهو سادس أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة، وروسيا، وإسبانيا، وبريطانيا، والبرازيل.

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واستمر انخفاض عدد الأشخاص المتواجدين في وحدات العناية المركزة من 489 أمس الخميس إلى 475 اليوم الجمعة.

 

وكانت مقاطعة لومبارديا، المنطقة الأكثر تضررا من كورونا بإيطاليا، دعت إلى توخي الحذر بشأن إعادة فتح المدينة المنتظر في 3 يونيو، في حين ترددت أنباء عن إمكانية تأجيل موعد تخفيف القيود.

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