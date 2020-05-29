بريطانيا تسجل 324 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، تسجيل 324 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، في تراجع للمؤشر مقارنة مع إحصائية أمس الخميس، حيث تم رصد 377 حالة.
وأفاد وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، في مؤتمر صحفي، بارتفاع حصيلة المتوفين جراء فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال اليوم الماضي بواقع 324 حالة، لتصل إلىمستوى 38161.
وتشهد بريطانيا تقلبات في معدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث سجلت في البلاد في الإحصائية المنشورة يوم 26 مايو 134 حالة، وقفز في 27 مايو إلى 412 وفاة، ليتراجع لاحقا إلى 377 في 28 مايو.
وأشار سوناك مع ذلك إلىأن حصيلة الوفيات، مع أخذ حالات "COVID-19" المشتبه فيها بعين الاعتبار، تجاوزت 48000.
وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا، والرابعة من حيث حصيلة الإصابات.
وعلى الرغم من أن المؤشرات الخاصة بالوفيات والإصابات لا تزال مرتفعة، إلا أن سلطات البلاد بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أعلنت سابقا عن تجاوز ذروة الجائحة في المملكة المتحدة وبدأت عملية رفع القيود العامة بشكل تدريجي.
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