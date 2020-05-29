كوريا الجنوبية تتخذ إجراءات تقييدية في المدارس في ظل استمرار تفشي كورونا بالعاصمة

شددت الحكومة الكورية اليوم الجمعة من قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي داخل المدارس في وقت لا يظهر تفشي الوباء علامات على التراجع في العاصمة سيئول والمناطق المحيطة بها.

وأفادت وزارة التعليم في كوريا الجنوبية، بأنها تخطط لتقليل عدد التلاميذ الذين يدرسون في المدارس في منطقة العاصمة في خطوة استباقية لتحجيم العدوى.

وبناء على الخطة، يجب ألا تزيد كثافة الفصول المدرسة بالمدارس الابتدائية والإعدادية عن ثلث العدد المعتاد، وألا تزيد عن ثلثي العدد بالمرحلة الثانوية، وفقا لما أفاد به نائب وزارة التعليم بارك بيك-بوم في إحاطة صحفية.

وأضاف بارك أن الحكومة لا تنظر في إيقاف عملية العودة المرحلية للمدارس، وستمضي قدما في المرحلة الثالثة المخطط إتمامها في الثالث من شهر يوليو القادم.

وأشار إلى أن خطة تقليل عدد التلاميذ بالفصول المدرسية ستطبق في منطقة العاصمة والمناطق المحيطة بها فقط.

ويأتي الإعلان في الوقت الذي أبلغت فيه السلطات الصحية عن 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، بعد الإبلاغ عن 79 إصابة يوم أمس، وهو العدد الأكبر في شهرين تقريبا.

وتأتي جميع الإصابات المعلن عنها اليوم في منطقة العاصمة، حيث تم اكتشاف 20 إصابة في كل من سيئول ومقاطعة كيونغي، و18 إصابة في إنتشون، وفقا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

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وأفادت الحكومة أنه بالإضافة إلى تقليل عدد التلاميذ في الفصول المدرسية، فأنها ستراقب عن كثب المرافق والمنشآت التجارية بما يشمل رياض الأطفال وغرف الغناء التي يستخدمها التلاميذ صغار السن عادة، لتتأكد من تطبيق هذه المرافق تدابير الحجر الصحي على نحو كامل.

وكانت الحكومة قد أوصت هذه المنشآت بغلق أبوابها

حتى 14 يونيو، لتحجيم انتشار الفيروس. وأشارت إلى أنه في حالة قررت هذه المنشآت الاستمرار في العمل فيتعين عليها تسجيل قائمة بأسماء الزوار، والتأكد من استخدامهم الكمامات الطبية والحفاظ على متر واحد على الأقل بينهم.

وفي سياق منفصل، أعلن رئيس الوزراء جيونغ سيه-غيون في وقت سابق من اليوم أن البلاد ستجري تفتيشا للمراكز اللوجستية المتعلقة بمواقع الشراء الإلكتروني في جميع أنحاء البلاد للتأكد من عدم وجود مخاطر عدوى محتملة.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء بعد الإبلاغ عن عدد كبير من حالات العدوى في سيئول والمناطق المحيطة بها على نحو مرتبط بمراكز لوجستية تدار من قبل شركتي التجارة الإلكترونية "كوبانغ" و"ماركت كيرلي".

ووصل عدد الإصابات المرتبطة بـ"كوبانغ" إلى 102 إصابة، يأتي معظمهما بين من يعملون في المراكز اللوجستية التابعة للشركة في مدينة بوتشون الواقعة غرب سيئول.

وقد أعلنت الحكومة يوم أمس الخميس عن تشديد تدابير الحجر الصحي في منطقة العاصمة خلال الأسبوعين المقبلين، كجزء من جهود احتواء الإصابات الإضافية في منطقة العاصمة عالية الكثافة حيث يتمركز نصف سكان البلاد.