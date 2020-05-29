كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تونس: إمكانية رفع الإجراءات الوقائية من كورونا.. سبتمبر القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عضو اللجنة القارة لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة التونسية سمير عبد المؤمن، مساء اليوم الجمعة، إن هناك إمكانية لرفع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" بحلول شهر سبتمبر القادم.

وأضاف عبد المؤمن: أنه ''رغم كل المؤشرات الإيجابية المسجلة سواء على المستوى الاقليمي وكذلك في أوروبا، التي تشهد انخفاض تفشي وباء فيروس كورونا، فإن انتشار الفيروس مازال يشهد وتيرة متصاعدة بكل من القارة الأمريكية وجنوب أفريقيا، وهو ما يؤكد تواصل مخاطر انتقال العدوى وتسربها إلى تونس".

ورجح استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية في تونس حتى شهر أغسطس المقبل، مع إمكانية رفعها بحلول شهر سبتمبر المقبل بحال تقلص تواجد المرض خارجيا، مؤكداً على معارضته بشدة عودة المهرجانات والفعاليات الثقافية والمسابقات الرياضية بحضور الجمهور، وضرورة إجراء مباريات بطولة كرة القدم بغياب الجمهور توقيا من مخاطر عدوى انتقال عدوى الفيروس.

وأعلنت تونس أنها لم تسجل منذ أيام أية إصابة جديدة بفيروس كورونا، باستثناء 17 حالة وافدة من المملكة العربية السعودية، بينما تعاني دول العالم من تبعات انتشار الفيروس الذي حصد مئات الأرواح.

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