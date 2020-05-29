كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا تسجل 516 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الجمعة، 87 وفاة و516 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 33 ألفا و229 حالة.

وأشارت السلطات الصحية إلى ارتفاع العدد الكلي للإصابات إلى 232 ألفا و248، وهو سادس أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة، وروسيا، وإسبانيا، وبريطانيا، والبرازيل.

وكانت مقاطعة لومبارديا الإيطالية، قد دعت في وقت سابق، إلى توخي الحذر بشأن إعادة فتح المدينة المنتظر في 3 يونيو، في حين ترددت أنباء عن إمكانية تأجيل موعد تخفيف القيود.