كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا تسجل 516 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سجلت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الجمعة، 87 وفاة و516 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 33 ألفا و229 حالة.
وأشارت السلطات الصحية إلى ارتفاع العدد الكلي للإصابات إلى 232 ألفا و248، وهو سادس أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة، وروسيا، وإسبانيا، وبريطانيا، والبرازيل.
وكانت مقاطعة لومبارديا الإيطالية، قد دعت في وقت سابق، إلى توخي الحذر بشأن إعادة فتح المدينة المنتظر في 3 يونيو، في حين ترددت أنباء عن إمكانية تأجيل موعد تخفيف القيود.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,950 مليون إصابة، بينهم أكثر من 363 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,611 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.