كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في كندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية الكندية، اليوم الجمعة، 119 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6918 حالة.

وقالت السلطات الصحية: إنه تم تسجيل 954، لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 88856 حالة، ويشهد مؤشر ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا استقرارا نسبيا في الأيام الأخيرة.

وسبق أن بدأت الأقاليم الكندية برفع القيود التي فرضتها بسبب تفشي الفيروس مع التوجه لاستئناف مزيد من الأنشطة الاقتصادية، بينما يدفع الطقس الدافئ أعدادا أكبر من السكان إلى الخروج من منازلهم.