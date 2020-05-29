كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العراقية تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، أنها سجلت 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5873 حالة.

وقال وزارة الصحة: إن "أعداد الوفيات اليوم كانت 6 حالات، ليصل الإجمالي إلى 185 حالة وفاة، فيما تماثل 73 مصاب للشفاء، لتكون أعداد المتعافين من المرض 3044 مصاب".