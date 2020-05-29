شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. معدل الوفاة في مايو أقل من العامين السابقين رغم كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات اليوم الجمعة إن معدلات الوفاة بين الأول و18 مايو تقل بنسبة ستة في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي كما تقل بنسبة واحد في المئة عن المعدل المسجل لنفس الفترة من عام 2018 على الرغم من وباء فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات مؤقتة أنه خلال ذروة الوباء بين الأول من مارس آذار و30 أبريل نيسان كانت معدلات الوفاة في فرنسا أعلى بنسبة 26 في المئة عن نفس الفترة من العام السابق وأعلى بنسبة 16 في المئة عن الفترة المماثلة من عام 2018. وقال المعهد في بيان "منذ الأول من مايو أيار... لم نعد نزيد عن معدل الوفاة مقارنة بالعامين السابقين".