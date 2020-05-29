اللجنة العليا لمكافحة كورونا تسجل 8 وفيات جدبدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، تسجيل 5 حالات جديدة بينها 4 وفيات، إضافة إلى 4 وفيات أخرى لحالات إصابة مسجلة مسبقًا.
ولفتت اللجنة إلى أن "حالات الوفاة تتوزع كالآتي 3 وفيات في شبوة، و3 في مأرب، وحالة وفاة في أبين، وحالة وفاة في حضرموت، وحالة إصابة في الضالع"، منوّهةً بأن "إجمالي الإصابات ارتفع إلى 283، بينها 65 حالة وفاة، في حين تعافى 11 شخصا من الإصابة بوباء "كوفيد 19".
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