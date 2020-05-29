اللجنة العليا لمكافحة كورونا تسجل 8 وفيات جدبدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء ​كورونا​ في ​اليمن​، تسجيل 5 حالات جديدة بينها 4 ​وفيات​، إضافة إلى 4 وفيات أخرى لحالات إصابة مسجلة مسبقًا.

ولفتت اللجنة إلى أن "حالات الوفاة تتوزع كالآتي 3 وفيات في شبوة، و3 في مأرب، وحالة وفاة في أبين، وحالة وفاة في ​حضرموت​، وحالة إصابة في الضالع"، منوّهةً بأن "إجمالي الإصابات ارتفع إلى 283، بينها 65 حالة وفاة، في حين تعافى 11 شخصا من الإصابة بوباء "​كوفيد 19​".