تسجيل 6 وفيات و 416 إصابة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت ​وزارة الصحة العراقية​، عن تسجيل 416 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، وهو الرقم الأعلى الذي يسجل منذ ظهور الفيروس في البلاد ليكون إجمالي الحالات المصابة في البلاد 5873 حالة.، بالإضافة إلى تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 185 حالة وفاة، فيما تماثل 73 مصابا للشفاء، لتكون أعداد المتعافين من المرض 3044 مصابا".

وفحصت الوزارة، حسب بيان لها، 216731 مواطنا خلال اليوم الجمعة. وظهرت الإصابات في "محافظات ​بغداد​ و​النجف​ و​البصرة​ والسليمانية و​كربلاء​ و​كركوك​ و​ديالى​ وواسط وبابل والديوانية وميسان و​ذي قار​ والمثنى و​صلاح الدين​ و​نينوى​".