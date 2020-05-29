تسجيل 6 وفيات و 416 إصابة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو الرقم الأعلى الذي يسجل منذ ظهور الفيروس في البلاد ليكون إجمالي الحالات المصابة في البلاد 5873 حالة.، بالإضافة إلى تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 185 حالة وفاة، فيما تماثل 73 مصابا للشفاء، لتكون أعداد المتعافين من المرض 3044 مصابا".
وفحصت الوزارة، حسب بيان لها، 216731 مواطنا خلال اليوم الجمعة. وظهرت الإصابات في "محافظات بغداد والنجف والبصرة والسليمانية وكربلاء وكركوك وديالى وواسط وبابل والديوانية وميسان وذي قار والمثنى وصلاح الدين ونينوى".
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