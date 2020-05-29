أعلنت وكالة الصحة العامة الكندية تسجيل 119 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، مقابل 128 حالة وفاة في إحصائية أمس الخميس. وأفادت الوكالة بارتفاع حصيلة المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 6918 حالة، منوّهةً بتسجيل 954 إصابة جديدة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 88856 حالة. ويشهد مؤشر ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا استقرار نسبيا في الأيام الأخيرة، حيث سجلت في البلاد حسب الإحصائية المنشورة يوم 27 أيار 941 حالة جديدة، وفي 28 أيار 963.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الكندية تسجل 119 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.