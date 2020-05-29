الدفاع التركية: القضاء على إرهابيَين من "بي كا كا" بغارة شمالي العراق

ذكرت ​وزارة الدفاع التركية​، أنّ "بفضل جهود الاستطلاع، تّم رصد إرهابيَّين اثنين من منظمة "بي كا كا" في منطقة "جارا" شمالي ​العراق​".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "سلاح الجو شنّ غارة جويّة في المنطقة، أدّت إلى القضاء على الإرهابيَّين"، مؤكّدةً أنّ "العمليّات ضدّ "بي كا كا" ستتواصل إلى حين تحييد آخر إرهابي".

وكانت قد دأبت قوات الأمن و​الجيش التركي​ على استهداف مواقع المنظمة وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق، وذلك ردًّا على هجمات تنفّذها المنظمة داخل ​تركيا​ بين الحين والآخر، مستهدفةً المدنيّين وعناصر الأمن والجيش، بحسب مزاعم الجانب التركي.