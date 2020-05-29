إدارة متحف اللوفر تعتزم إعادة فتح المتحف في السادس من تموز المقبل

تعتزم إدارة ​متحف اللوفر​ الفرنسي إعادة فتح المتحف أمام الجمهور في الـ 6 من تموز المقبل.

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت في وقت سابق إغلاق متحف اللوفر في ​باريس​ وسط ​أوروبا​، وحتى إشعار في إطار الإجراءات التي اتخذتها للحد من انتشار ​فيروس كورونا​.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، حظر التجمعات لأكثر من 100 شخص، في مسعى لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد "​كوفيد 19​".