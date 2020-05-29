إدارة متحف اللوفر تعتزم إعادة فتح المتحف في السادس من تموز المقبل

تعتزم إدارة متحف اللوفر الفرنسي إعادة فتح المتحف أمام الجمهور في الـ 6 من تموز المقبل.
وكانت السلطات الفرنسية أعلنت في وقت سابق إغلاق متحف اللوفر في باريس وسط أوروبا، وحتى إشعار في إطار الإجراءات التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، حظر التجمعات لأكثر من 100 شخص، في مسعى لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
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