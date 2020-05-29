تسجيل 21 حالة وفاة جديدة و1046 إصابة بفيروس "كورونا" في الفيليبين

أعلنت وزارة الصحة ​الفيليبين​يّة "تسجيل 21 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و1046 حالة إصابة جديدة".

وأوضحت في بيان، أنّ "إجمالي عدد حالات الوفاة في الفيليبين ارتفع بذلك إلى 942 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة 16634 حالة"، لافتةً إلى أنّ "122 مصابًا آخرين تعافوا من المرض، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 3720 حالة".

وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس" أنّ "فيروس "كورونا" المستجد تسبّب بوفاة بأكثر من 360,419 شخصًا حول العالم، منذ ظهوره في الصين في كانون الأول"، وفق تعداد وضعته الوكالة استنادًا إلى مصادر رسميّة الساعة 11,00 (ت غ) من قبل ظهر اليوم الجمعة.