الطاقة الذرية الإيرانية: أخبارًا سارة عن الصناعة النووية ردًا على عقوبات أميركا

أشارت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، إلى أن "هناك أخباًرا سارة عن الصناعة النووية الإيرانية، ردًا على عقوبات أميركية استهدفت اثنين من العلماء الإيرانيين".
ولفتت الهيئة إلى أن "المحاولات اليائسة لصناع القرار في البيت الأبيض لإدراج عالمين نوويين في قائمة الحظر الأميركية الجديدة، تعكس العداء المستمر لتلك الحكومة في مواجهتها غير العقلانية مع المجاهدين الساعين لتحقيق العزة المتنامية لإيران".
كما أفادت بأن "الباحثين الإيرانيين في القطاع النووي، يرون هذه الخطوات عديمة التأثير، وتمثل مؤشرًا لعجز الأعداء في مسار المقاومة، ويعدونها دليلا آخر على فخرهم، ويجعلهم أكثر عزما مما مضى لمواصلة جهودهم في أداء واجبهم الديني والوطني".
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