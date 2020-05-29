روحاني: على المواطنين الإلتزام بالتعليمات الصحية حتى القضاء نهائيا على كورونا

أكّد الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، "أنّنا ما زلنا مضطرّين للعيش والتعايش مع فيروس "كورونا" المستجد"، لافتًا إلى أنّ "على لجنتَي الصحة والأمن الاجتماعي في المركز الوطني لمكافحة "كورونا" أن تتّخذا القرارات اللّازمة لعرضها على المركز، من أجل تطويق هذا الفيروس والقضاء عليه".

وركّز في حديث هاتفي مع وزير الصحة الإيراني ​سعيد نمكي​، على "ضرورة تعاون مركز مكافحة "كورونا" مع المحافظين ومسؤولي المدن وبتغطية من الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام، لتوعية المواطنين وحثّهم على الإلتزام بالتعليمات الصحيّة وتجنّب السفر غير الضروري، حتّى القضاء نهائيًّا على المرض".

وجدّد روحاني شكره وتقديره للكوادر الصحيّة "الّتي بذلت جهودًا كبيرة منذ انتشار فيروس "كورونا"، وعملت ليلًا نهارًا على علاج المرض ومواجهة انتشار الفيروس".