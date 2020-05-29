الصحة الأردنية تدعو الموظفين المدخنين للبقاء بمنازلهم كي لا يصابوا بكورونا

دعت ​وزارة الصحة​ الأردنية الموظفين المدخنين إلى "البقاء في المنزل باعتبارهم ضمن الفئات الأكثر عرضة للإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، مشددةً على "ضرورة التزام الإدارات والموظفين والمراجعين بالدليل الإرشادي الذي أعلنته الحكومة للعودة للعمل، واتباع جملة من الإرشادات الصحية حفاظاً على ​السلامة العامة​، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية المبذولة لاحتواء الفيروس والتي من شأنها التقليل من فرص انتقاله".

وأفادت وزارة الصحة، خلال التعليمات التي نشرتها ضمن الحملة التوعوية المستمرة، بأن "الأشخاص الأكثر عرضة هم المصابون بأمراض القلب كضغط الدم ومرضى ​السرطان​ وأصحاب المناعة الضعيفة والمدخنين"، داعية إياهم "لمراعاة البقاء في المنزل وتجنب الخروج والاختلاط قدر المستطاع".

وتنص التعليمات على دعوة الموظفين إلى الإسراع في طلب المغادرات والإجازات في حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا أو عند الشعور بالتعب والمرض، وكذلك إبلاغ الإدارة عن أية أعراض تنفسية لزميل أو أكثر في العمل، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالطاقة الاستيعابية للمساحات المتاحة داخل أماكن العمل ومراعاة عدم الاكتظاظ فيها، فيما أكدت أهمية التوعية بالدوام المرن وتوضيحه للموظفين، مع مراعاة الأوضاع الصحية للموظفين.