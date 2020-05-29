الحكومة الدنماركية تقرر فتح حدودها أمام ألمانيا والنرويج وآيسلندا

شارت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، إلى أن "بلادها تعتزم إعادة فتح حدودها في الـ 15 من الشهر المقبل أمام مواطني جارتها ألمانيا، النرويج، وآيسلندا".
ولفتت فريدريكسن إلى أن "إعادة فتح الحدود سيكون بقيود معينة من بينها عدم إمكان البقاء في العاصمة كوبنهاغن".
من جهته، أكد وزير الصحة الدنماركي، ماغنوس هيونيكي، أن "الزيارات سيكون مسموحًا بها لكن لن يكون مسموحاً بالبقاء خلال فترات الليل"، لافتًا إلى أن "الزوار سيكون عليهم تأكيد البقاء لستة ليالٍ على الأقل في حالة زيارتهم لأي مكان آخر البلاد".
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