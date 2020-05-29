حاكم ولاية مينيسوتا: أتحمل المسؤولية عما حدث من اضطرابات أمس و أعتذر

علق حاكم ولاية ​مينيسوتا​ الأميركية على المستجدات الأمنية التي حلت بالولاية اثر مقتل رجل أميركي أسود على يد شرطي أميركي أبيض شنقا، وما خلف ذلك من تبعات، معتبرا أنه " أتحمل كامل المسؤولية عما حدث من اضطرابات أمس و أعتذر عما حدث لقد خذلتكم وسأحرص على ألا يتكرر ذلك مستقبلاً".

ولفت الحاكم إلى أن " اعتقال مراسل صحفي لـCNN خلال أدائه عمله غير مقبول نهائياً وطالبت بالتحقيق في الأمر، ويجب السماح للصحفيين بإخبار الناس بالحقيقة و حماية هؤلاء الصحفيين أولوية عليا لنا".