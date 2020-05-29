علق حاكم ولاية مينيسوتا الأميركية على المستجدات الأمنية التي حلت بالولاية اثر مقتل رجل أميركي أسود على يد شرطي أميركي أبيض شنقا، وما خلف ذلك من تبعات، معتبرا أنه " أتحمل كامل المسؤولية عما حدث من اضطرابات أمس و أعتذر عما حدث لقد خذلتكم وسأحرص على ألا يتكرر ذلك مستقبلاً".
ولفت الحاكم إلى أن " اعتقال مراسل صحفي لـCNN خلال أدائه عمله غير مقبول نهائياً وطالبت بالتحقيق في الأمر، ويجب السماح للصحفيين بإخبار الناس بالحقيقة و حماية هؤلاء الصحفيين أولوية عليا لنا".
كانت هذه تفاصيل خبر حاكم ولاية مينيسوتا: أتحمل المسؤولية عما حدث من اضطرابات أمس و أعتذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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