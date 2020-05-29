سلطات إسبانيا سجلت حالتي إصابة بكورونا لشخصين قادمين من أميركا

أعلنت السلطات الصحيّة في إسبانيا، "إصابة شخصين بفيروس "كورونا" المستجد كانا قد وصلا إلى بلنسية قادمين من الولايات المتحدة الأميركية"، ما قد يجعلهما أولى حالات الإصابة بالفيروس القادمة من خارج البلاد، منذ فرض قيود على السفر في منتصف شهر آذار الماضي.
وإسبانيا من بين أشدّ الدول في أوروبا تضرّرًا من الوباء، إذ تجاوزت الوفيات بها بسبب الفيروس 27 ألف شخص، في حين اقترب إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة من 238 ألف شخص. وكانت حالات الإصابة القادمة من خارج البلاد قد تلاشت فعليًّا بعد أن أغلقت إسبانيا حدودها وقيّدت حركة سكّانها في 14 آذار، لكن السلطات ستراقب عن كثب أي تفشّ جديد للوباء عندما يُعاد فتح البلد المعتمد على السياحة في تموز.
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