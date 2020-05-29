الأدوية الأوروبية: لمراقبة المرضى الذين يتلقون علاج هيدروكسي كلوروكين نظرًا لآثاره الجانبية

أكدت وكالة الأدوية الأوروبية، أنه "على العاملين في مجال الرعاية الصحية أن يراقبوا عن كثب مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الذين يتلقون علاجًا بعقار "هيدروكسي كلوروكين"، نظرًا لآثاره الجانبية الضارة".
ولفتت الوكالة إلى أن "عدة دول بالاتحاد الأوروبي، أوقفت تجارب العقار على المرضى المصابين بفيروس كورونا لدواعي السلامة"، منوّهةً بأنه "لم تثبت فوائد العقار لعلاج هذا المرض".
من جهتها، كانت منظمة الصحة العالمية علقت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، تجارب العقار على مرضى "كوفيد 19".
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