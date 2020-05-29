اردوغان: نظام التأمين الصحي في تركيا يشكل نموذجا عالميا ناجحا

أكّد الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، أنّ "نظام التأمين الصحّي في البلاد يشكّل نموذجًا عالميًّا ناجحًا".

وركّز خلال افتتاح مستشفى "البروفسورة الدكتورة فريحة أوز" الّذي بُني في 45 يومًا في منطقة سنجق تبه ب​إسطنبول​، في إطار مكافحة وباء "​كورونا​"، على أنّ "مؤسّساتنا الصحيّة ونظام التأمين الصحّي في ​تركيا​ سيجذبان مزيدًا من الاهتمام العالمي كنموذج ناجح بعد فترة الوباء".

ولفت اردوغان إلى أنّ "وفودًا من شتّى أنحاء العالم تزور تركيا للاطلاع على نظام التأمين الصحّي العام فيها". وحول التضامن في مكافحة "كورونا"، أشار إلى "أنّنا أرسلنا حتى الآن مساعدات طبيّة لأكثر من 90 دولة من أصل 190 طلبت المساعدة". وشدّد على أنّ "تركيا دخلت مسارًا تمضي فيه بخطى واثقة نحو أهدافها المنشودة في المجالات كافّة".

وبيّن أنّها "ستحقّق حتمًا أهداف 2023 بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية"، معلنًا "أنّنا مصمّمون على أن نورث شبابنا، تركيا كبيرة وقويّة في الذكرى الـ600 لفتح إسطنبول الّتي تصادف عام 2053".