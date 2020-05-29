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سلطات كوريا الجنوبية تستبدل هيدروكسي كلوروكين بريمديسيفير لعلاج كورونا

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أعلنت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنها طلبت من الحكومة ضرورة استيراد دواء "ريمديسيفير" بهدف استخدامه كعلاج طارئ ضد ​فيروس ​ بدلا من دواء "هيدروكسي كلوروكين".

وأكدت مديرة المراكز في ​كوريا الجنوبية​ جونغ أون-كيونغ، أن "لجنة التجارب السريرية المركزية تعتقد بأن دواء ريمديسيفير له سلامة وفعالية لعلاج فيروس كورونا، وطرحت آراءها بشأن الموافقة على ضرورة استيراد دواء ريمديسيفير، في الوقت الذي لا يوجد فيه دواء مضاد للوباء"، مشددة على أنها "ستقدم طلبا لوزارة ​سلامة الغذاء​ و​الدواء​ للموافقة على الاستخدام المحدود لهذا الدواء كعلاج طارئ".

تجدر الإشارة إلى أن ​منظمة الصحة العالمية​ كانت قد أعلنت أنها علقت استخدام الدواء المضاد لمرض ​الملاريا​ في اختباراتها لعلاج بسبب ظهور "مباعث قلق" من جراء استخدامه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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