تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في المغرب وشفاء 28 حالة إضافية

أعلنت ​وزارة الصحة المغربية​ "تسجيل 54 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكّدة بالفيروس في المغرب إلى 7697 حالة".

وأوضحت في بيان، أنّ "عدد الحالات الّتي تماثلت للشفاء من المرض حتّى الآن ارتفع إلى 5223 حالة، بعد تماثل 28 حالة جديدة للشفاء، بينما استقر عدد حالات الوفاة عند 202 حالة، حيث لم يتمّ تسجيل أية حالة جديدة؛ وقد بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 178 ألفًا و169 حالة".

وأهابت الوزارة بالمواطنات والمواطنين "الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحيةّ، والانخراط في التدابير الاحترازيّة الّتي اتّخذتها السلطات المغربية، بكلّ وطنيّة ومسؤوليّة".