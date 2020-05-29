مراد: البلاد التي ترفع تمثال الحرية تخنق انفاس مواطنيها حتى الموت

أشار الوزير السابق حسن مراد إلى أن "البلاد التي ترفع ​تمثال الحرية​ تخنق انفاس مواطنيها حتى الموت لذا لم يعد من المستغرب أن تحاول خنق حرية الشعوب".

واعتبر في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أن "ما يحصل في الكيان الصهيوني من إجرام وقتل وخنق للانسانية وتعتيم اعلامي يقتل كل أمل بعدالة الأولى وكل محاولات ​السلام​ مع الكيان الغاصب لأرضنا العربية".