الجيش: 5 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية يوم أمس

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 28 أيار 2020 الساعة 13:05، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة ​الناقورة​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الجنوب​، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 13:45 من فوق ​بلدة رميش​".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "عند الساعة 13:55، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 15:40 من فوق بلدة ​كفرشوبا​. وعند الساعة 14:20، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 14:55 من فوق بلدة رميش".

وأوضحت المديرية أنّ "عند الساعة 20:40، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​عيترون​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 21:40 من فوق بلدة ​يارون​"، مشيرةً إلى أنّه "عند الساعة 21:30، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ عند الساعة 23:25 من فوق بلدة رميش".