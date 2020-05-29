عربيد: الاستمرار بإقفال المجمعات التجارية يهدد ديمومة عمل 10 آلاف موظف

شدّد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ​شارل عربيد​، على أنّ "قرار الاستمرار في إقفال المجمّعات التجاريّة، يهدّد ديمومة عمل 10 آلاف عامل وموظّف".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "أكثر من 1000 محل مقفل منذ 75 يومًا. هكذا إجراء يفرض دعمًا فوريًّا مباشرًا لمؤسّسات بيع التجزئة، لتتمكّن من الحفاظ على العاملين فيها".