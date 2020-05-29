الإعتداء على عدد من المتظاهرين وتكسير سياراتهم في محيط عين التينة

أفادت معلومات صحافيّة، بأنّ "إشكالًا حصل بين عدد من ​المتظاهرين​ وعناصر أمنيّة في منطقة ​عين التينة​".

وذكرت مجموعة من الشبان "أنّهم تعرّضوا للضرب وتكسير السيارات، خلال الاعتصام في محيط عين التينة". فيما تضاربت المعلومات حول مع مَن وقع الإشكال، فذكر البعض أنّ شرطة ​مجلس النواب​ هي من اعتدت عليهم، في حين أشار آخرون إلى أنّ المعتدين كانوا يرتدون قمصان كُتب عليها "استقصاء".

بعدها، انتقل المحتجّون إلى الاعتصام أمام ​وزارة الداخلية والبلديات​ في ​الحمرا​.