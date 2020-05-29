الإعتداء على عدد من المتظاهرين وتكسير سياراتهم في محيط عين التينة

أفادت معلومات صحافيّة، بأنّ "إشكالًا حصل بين عدد من المتظاهرين وعناصر أمنيّة في منطقة عين التينة".
وذكرت مجموعة من الشبان "أنّهم تعرّضوا للضرب وتكسير السيارات، خلال الاعتصام في محيط عين التينة". فيما تضاربت المعلومات حول مع مَن وقع الإشكال، فذكر البعض أنّ شرطة مجلس النواب هي من اعتدت عليهم، في حين أشار آخرون إلى أنّ المعتدين كانوا يرتدون قمصان كُتب عليها "استقصاء".
بعدها، انتقل المحتجّون إلى الاعتصام أمام وزارة الداخلية والبلديات في الحمرا.
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