غجر: الإتفاق على تطبيق خطة الكهرباء كما وردت في البيان الوزاري

أعلن وزير ​الطاقة​ و​المياه​ ​ريمون غجر​، في تصريح بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء في ​قصر بعبدا​، أنه "تم الإتفاق على تطبيق ​خطة الكهرباء​ كما كانت قد وردت في ​البيان الوزاري​ وتتضمن معمل ​سلعاتا​"، مبينا أن "خطة الكهرباء تتحدث عن 3 معامل ولا أحد يستطيع الآن الجزم من أين نبدأ وهذا ما تم التأكيد عليه اليوم". إضغط للمزيد

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