أشارت مصادر مطلعة عبر "النشرة" إلى أن وزير المال غازي وزني، قدم عرضا حول نتائج اجتماعات صندوق النقد وأكد أن هناك استعداد للتفاهم على بعض النقاط، لافتة إلى أن وزني أكد أننا لا زلنا في مرحلة شرح من الجانب اللبناني والإسبوع المقبل أو الذي يلي يبدي صندوق النقد موقفه.
وأوضحت أنه في موضوع التمديد لليونيفيل شرح وزير الخارجية الأسباب التي تدفع للتمديد وفق المهمات الحالية، مشيرة إلى أن مشروع اتفاقية الفاو قيمتها 12 مليون دولار ستشمل مشاريع ذراعية تم إقرارها.
وفي ملف التعيينات، كشفت المصادر أنه حصل نقاش تركز على مجلس الخدمة المدنية، لافتة الى أن رئيس الحكومة حسان دياب شرح سبب تعيينها، بينما وزيرة العدل ماري كلود نجم أبدت ملاحظاتها حول الموضوع.
وبينت أنه حصل نقاش وطرح انتقال إلى بقية التعيينات عندها أكد رئيس الحكومة أنه إما البت بالتعيينات الاربعة أو ارجاءها كلها للجلسة في الخميس المقبل، مؤكدة أن الخميس المقبل ستطرح آلية الحكومة حول التعيينات والاسماء المطروحة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر النشرة: وزني قدم خلال جلسة الحكومة عرضا حول نتائج اجتماعات صندوق النقد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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