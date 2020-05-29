غرفة إدارة الوارث: تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا ليبلغ المجموع 1172

أفاد التقرير اليومي الخاص بمستجدات ​فيروس كورونا​ على الأراضي ال​لبنان​ي، التابع لغرفة إدارة الكوارث في ​وزارة الصحة​، عن أنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في لبنان، ليرتفع عدد ​الإصابات​ التي سجلت في لبنان منذ بدء ظهور الفيروس في 21 شباط الماضي 1172 حالة إصابة مؤكدة.​​​​​​، 3 حالات جديدة بين المقيمين وحالة واحدة لوافد من الخارج.

وأكد التقرير استقرار حالات الوفاة على 26 حالة، موضحا أنه تم إجراء 79803 فحوصات للكشف على الإصابة بالفيروس حتى اليوم، من ضمنها 11034 فحصا أجري في مطار بيروت الدولي.