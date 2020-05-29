حسن:أبواب وزارة الصحة مفتوحة لتقديم الخدمة بالسرعة المطلوبة دون منة أحد

أكد وزير الصحة ​حمد حسن​ خلال تفقده أقسام ​وزارة الصحة​ ومرافقة مراجعين لحل مشاكلهم أن "أبواب ​وزارة الصحة العامة​ مفتوحة لتقديم الخدمة التي يحتاج إليها المواطنون ولا سيما المرضى منهم بالسرعة المطلوبة من دون منّة من أحد، لأن هذه الخدمة واجب ومسؤولية ولن تتوانى وزارة الصحة عن تقديم الأفضل في هذا المجال".

وكان الوزير حسن قد التقى نقيب الصيادلة في ​لبنان​ الدكتور غسان الأمين وبحث معه في شؤون متصلة بالقطاع الصيدلي والدواء.

والتقى الوزير حسن نقيبة أصحاب الحضانات في لبنان هنا جوجو، وتناول البحث آلية فتح الحضانات وسط ما تطرحه المسألة من تحد يتمثل بضرورة المحافظة على السلامة خصوصًا أن ​الأطفال​ لا يفقهون تطبيق التباعد الإجتماعي ويشكلون مصدر انتقال للعدوى، في وقت باتت الحضانات حاجة ماسة لكثيرين من الأهل المضطرين للعودة إلى أعمالهم مع الإنهاء التدريجي للتعبئة العامة.

كما تناول الوزير حسن مع نقيبة ​المختبرات الطبية​ ميرنا جرمانوس سبل تسهيل استيراد الكواشف لإجراء الفحوصات المتعلقة بـCovid-19.

وفي إطار هبة مقدمة من ​السفارة الصينية​ تم تركيب كاميرا مزودة بشاشة على مدخل وزارة الصحة العامة مخصصة لقياس حرارة الزوار من ضمن إرشادات الوقاية من عدوى الفيروس.