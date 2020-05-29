أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بأعمال حفر في منطقة الحمرا رقم (34)/ شارع الصوراتي رقم (53) وشارع إبراهيم عبد العال رقم (76)/، بغية مدّ شبكة الصرف الصحّي وشبكة أقنية لتصريف مياه الأمطار، اعتبارًا من الساعة 7:00 من تاريخ 1 حزيران 2020 ولحين الانتهاء، ولمدة 15 يوما".
وأوضحت في بيان، أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى منع المرور في المكان، وتحويل السير إلى الطرقات الفرعيّة المجاورة"، وطلبت من المواطنين "التقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير في الحمرا- بيروت اعتبارا من 1 حزيران ولمدة 15 يوما بسبب أشغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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