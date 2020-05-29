عبدالصمد:جددنا لليونيفيل لسنة ووقعنا إتفاقية مع الفاو للتنمية الزراعية ووافقنا استخدام معمل غوسطا للفرز

أشارت ​وزيرة الإعلام​ منال بد الصمد، بعد اجتماع ​مجلس الوزراء​ في ​قصر بعبدا​، إلى أن مجلس الوزراء وافق على طلب ​وزارة الخارجية​ تمديد ولاية ​قوات حفظ السلام​ (​اليونيفيل​) العاملة في ​جنوب لبنان​ لمدة سنة حيث أنها تنتهي في 31 أب 2021".

كما أكدت أن المجلس أعطى "الموافقة على طلب وزارة ازراعة وتفويضه بتوقيع إتفاقية مع ​الفاو​ لتعزيز التنمية الزراعية"، كما أنه تمت "الموافقة المبدئية على استخدام معمل غوسطا لفرز ومعالجة ​النفايات​ المنزلية الصلبة بعد موافقة شركة فونيكس انيرجي على شروط الحكومة".

ولفتت إلى أنه قرر "تأجيل البحث ب​التعيينات​ للخميس المقبل، بسبب بعض المداولات بظل عدم توافر كل المعلومات لبعض الوزراء وهو ليس بسبب أسماء معينة".