أشارت وزيرة الإعلام منال بد الصمد، بعد اجتماع مجلس الوزراء في قصر بعبدا، إلى أن مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الخارجية تمديد ولاية قوات حفظ السلام (اليونيفيل) العاملة في جنوب لبنان لمدة سنة حيث أنها تنتهي في 31 أب 2021".
كما أكدت أن المجلس أعطى "الموافقة على طلب وزارة ازراعة وتفويضه بتوقيع إتفاقية مع الفاو لتعزيز التنمية الزراعية"، كما أنه تمت "الموافقة المبدئية على استخدام معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة بعد موافقة شركة فونيكس انيرجي على شروط الحكومة".
ولفتت إلى أنه قرر "تأجيل البحث بالتعيينات للخميس المقبل، بسبب بعض المداولات بظل عدم توافر كل المعلومات لبعض الوزراء وهو ليس بسبب أسماء معينة".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالصمد:جددنا لليونيفيل لسنة ووقعنا إتفاقية مع الفاو للتنمية الزراعية ووافقنا استخدام معمل غوسطا للفرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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