المرعبي: بئس هذا الزمن الذي أصبح البعض يفاخر بالمتاجرة بالقضية الإنسانية

شدّد عضو "كتلة المستقبل" النائب ​طارق المرعبي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "بئس هذا الزمن الّذي أصبح البعض يفاخر بالمتاجرة بالقضيّة الإنسانيّة. اتّقوا الله وارجعوا إلى إنسانيّتكم".

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